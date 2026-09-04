Connect with us

National

പൈലറ്റിനെതിരെ നടപടിക്ക് ശിപാര്‍ശ; എയര്‍ ഇന്ത്യ ഫുക്കറ്റ്-ഡല്‍ഹി വിമാനാപകടത്തില്‍ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ട് എ എ ഐ ബി

വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി റിപോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Published

Sep 04, 2026 5:35 pm |

Last Updated

Sep 04, 2026 5:35 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | എയര്‍ ഇന്ത്യ ഫുക്കറ്റ്-ഡല്‍ഹി വിമാനാപകടത്തില്‍ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ട് എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്യൂറോ. വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപോര്‍ട്ട് പൈലറ്റിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ശിപാര്‍ശ ചെയ്തു.

ആഗസ്റ്റ് നാലിന് ഫുക്കറ്റില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പറക്കുന്നതിനിടെ ഒഡീഷക്ക് മുകളില്‍ വച്ച് വിമാനം ഏകദേശം 300 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. AI2379 എന്ന വിമാനത്തില്‍ 137 യാത്രക്കാരും എട്ട് ജീവനക്കാരുമാണുണ്ടായിരുന്നത്. സംഭവത്തില്‍ 20 യാത്രക്കാര്‍ക്കും നാല് ജീവനക്കാര്‍ക്കും പരുക്കേറ്റിരുന്നു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചു, വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാക്കി തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ ആരോപിച്ചാണ് പൈലറ്റിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

വിമാനത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായ തകരാറാണ് പെട്ടെന്നുള്ള വീഴ്ചക്ക് കാരണമായതെന്നും ഇതിനു പുറമെ, പൈലറ്റിന്റെ ലഹരി ഉപയോഗം കൂടിയായതോടെ വിമാനം വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയെന്നും റിപോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിഷയത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്.

Content Highlights:
AAIB released its preliminary report on the Air India Phuket-Delhi flight incident. The investigation highlights critical operational lapses during the flight. The report officially recommends strict action against the pilot for non-compliance with safety protocols.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

പൈലറ്റിനെതിരെ നടപടിക്ക് ശിപാര്‍ശ; എയര്‍ ഇന്ത്യ ഫുക്കറ്റ്-ഡല്‍ഹി വിമാനാപകടത്തില്‍ പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ട് എ എ ഐ ബി

National

കനത്ത മഴ: ഡല്‍ഹിയില്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ട്; വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ വൈകുന്നു

Kerala

മട്ടാഞ്ചേരിയില്‍ രണ്ട് കിലോയിലധികം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാക്കള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ഘോഷയാത്ര ആര്‍ എസ് എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതി: പി ജയരാജന്‍

National

സോണിയയുടെ പുസ്തകം നവംബറില്‍ പുറത്തിറങ്ങും; പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ഹാര്‍പ്പര്‍ കോളിന്‍സ് ഇന്ത്യ

National

പിടിയിലായ യു എസ് പൗരന്‍ മാത്യു വാന്‍ ഡൈക്കും സംഘവും ഇന്ത്യയിലും ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടതായി എന്‍ഐഎ

National

സ്വതന്ത്ര ഭരദ്വാജിനെ 72 മണിക്കൂറിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്യും; സിജെപിക്ക് മുന്നില്‍ അടിയറവ് പറഞ്ഞ് ഡല്‍ഹി പോലീസ്