Connect with us

Kerala

കിളിമാനൂരില്‍ ബൈക്ക് ഓടയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് സഹോദരങ്ങള്‍ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂര്‍ പുല്ലയില്‍ സ്വദേശികളായ അബി (22), അഭിഷേക് (20) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

Published

Mar 16, 2026 11:42 am |

Last Updated

Mar 16, 2026 11:42 am

തിരുവനന്തപുരം | കിളിമാനൂര്‍ നഗരൂര്‍ റോഡിലെ പുതിയകാവില്‍ ബൈക്ക് ഓടയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് സഹോദരങ്ങള്‍ മരിച്ചു. കിളിമാനൂര്‍ പുല്ലയില്‍ സ്വദേശികളായ അബി (22), അഭിഷേക് (20) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഇന്ന് രാവിലെ ആറോടെയായിരുന്നു അപകടം. പഠനാവശ്യവുമായി പോകുന്ന അഭിഷേകിനെ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ വിടാന്‍ ബൈക്കില്‍ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. നിയന്ത്രണംവിട്ട ബൈക്ക് ഓടയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഇരുവരെയും പ്രദേശവാസികള്‍ ചേര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹങ്ങള്‍ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍. ഇന്‍ക്വസ്റ്റിനും പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിനും ശേഷം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കും.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ജി സുധാകരന്‍; സുധാകരന്‍ ജനകീയനും ഭരണത്തില്‍ മിടുക്കനുമെന്ന് പുകഴ്ത്തല്‍

Kerala

ജെസ്‌ന മരിയ ജയിംസിന്റെ തിരോധാനം; അന്വേഷണം തുടരാന്‍ സി ബി ഐ

Kerala

അനധികൃത പണമിടപാട്: കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

അമ്പലപ്പുഴയില്‍ ജി സുധാകരന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്

Uae

കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന; ഇമാറാത്തി ബാലദിനത്തില്‍ ആശംസകളുമായി യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ്

Kerala

വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ പയ്യന്നൂരില്‍ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കും