രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ ബി ജെ പി സീല്‍; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ എം എ ബേബി

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ബി ജെ പിക്കു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന വിമര്‍ശനത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. കമ്മീഷന്‍ നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണം.

Mar 24, 2026 12:14 am |

ന്യൂഡല്‍ഹി | തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ സി പി എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. കമ്മീഷന്‍ നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് അയച്ച ഔദ്യോഗിക കത്തില്‍ ബി ജെ പി സീല്‍ പതിച്ച സംഭവത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു എം എ ബേബി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ബി ജെ പിക്കു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന വിമര്‍ശനത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ബേബി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ തലവന്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും സ്വാഭിമാനത്തിന്റെ കണികയെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ രാജിവച്ച് ഒഴിവാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

 

