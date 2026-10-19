Connect with us

National

വാടക നല്‍കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി തര്‍ക്കം; ബെംഗളുരുവില്‍ വീട്ടുടമയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു

പട്ടന്തൂര്‍ അഗ്രഹാര സ്വദേശി അഭിഭാഷകനായ മഞ്ജുനാഥ് ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Oct 19, 2026 4:55 pm |

Last Updated

Oct 19, 2026 4:55 pm

ബെംഗളുരു|ബെംഗളുരുവില്‍ വാടക നല്‍കാത്തതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിനിടെ അഭിഭാഷകന്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. പട്ടന്തൂര്‍ അഗ്രഹാര സ്വദേശി മഞ്ജുനാഥ് ആണ് മരിച്ചത്. മഞ്ജുനാഥിന്റെ വീട്ടില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന രണ്ടുപേരാണ് വെടിയുതിര്‍ത്തത്. വെടിവെപ്പിന് പിന്നാലെ ബിഹാര്‍ സ്വദേശികളായ പ്രതികള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവരെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. പ്രതികള്‍ രണ്ടുപേരും ഓണ്‍ലൈന്‍ ഭക്ഷണ വിതരണക്കാരായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

ഇന്നലെ രാത്രി 11.30ന് വൈറ്റ്ഫീല്‍ഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. വാടക നല്‍കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി മഞ്ജുനാഥും വാടകക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മഞ്ജുനാഥിന്റെ നെറ്റിയിലാണ് വെടിയേറ്റത്.

സംഭവത്തില്‍ വൈറ്റ്ഫീല്‍ഡ് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഒളിവില്‍ പോയ പ്രതികള്‍ക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഫൊറന്‍സിക് സംഘം സംഭവസ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഞ്ജുനാഥിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിനായി മാറ്റി.

Content Highlights:
A Bengaluru lawyer named Manjunath was shot dead by his tenants following a rent dispute near Whitefield. The suspects, who worked as online delivery workers, fled the scene after the shooting. Whitefield police have registered a case and launched a manhunt to capture them.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

നേതാക്കള്‍ പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തി തലവേദനയുണ്ടാക്കരുത്, പരിധി വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് പരസ്യമായി പറയുന്നത്: കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ സണ്ണി ജോസഫ്

International

ഇസ്‌റാഈലിനോട് ശത്രുത പുലര്‍ത്തുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റ് യു എസിലുണ്ടായേക്കാം; ഇന്ത്യയുമായി കൂടുതല്‍ അടുക്കണമെന്ന് നെതന്യാഹു

National

വാടക നല്‍കാത്തതിനെച്ചൊല്ലി തര്‍ക്കം; ബെംഗളുരുവില്‍ വീട്ടുടമയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു

Kerala

കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ ഫോണ്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; സൈബര്‍ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച തടവുകാരനെ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമം

National

യാത്രയ്ക്കിടെ എയര്‍ ആംബുലന്‍സിന്റെ വാതില്‍ തുറന്നു, ധാക്കയില്‍ എമര്‍ജന്‍സി ലാന്‍ഡിങ്; രോഗി മരിച്ചു

Kerala

സിപിഎം നേതാവ് പി ബാലന്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

'പണം അനുവദിച്ചതും തറക്കല്ലിട്ടതും താന്‍ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ്, ക്ഷണിക്കാത്തതില്‍ പരാതിയില്ല'; പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിക്കാത്തതിനെതിരെ ജി സുധാകരന്‍