പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പറക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണോ? എങ്കില്‍ ഇതാ ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍...

മികച്ച രാജ്യവും അനുയോജ്യമായ കോഴ്‌സും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് സുഗമമായ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് മുന്‍കൂട്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

Nov 29, 2025 8:33 pm |

Nov 29, 2025 8:33 pm

വിദേശ പഠനം പലര്‍ക്കും ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാന്‍ ഉള്ള ഒരു അവസരമാണ്. മികച്ച രാജ്യവും അനുയോജ്യമായ കോഴ്‌സും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനമാണ് സുഗമമായ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് മുന്‍കൂട്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. വിദേശയാത്രകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകള്‍ ഏതൊക്കെ നോക്കാം.

എല്ലാ പ്രധാന രേഖകളും ക്രമീകരിക്കുക

ഇമിഗ്രേഷന്‍, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്രവേശനം, വിദേശത്തെ ദൈനംദിന ജീവിതം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അത്യാവശ്യവും സാധുതയുള്ളതുമായ രേഖകള്‍ നിങ്ങളുടെ പക്കല്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

സാമ്പത്തിക കാര്യം സമര്‍ത്ഥമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.

വിദേശത്ത് താമസിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള്‍ കാരണം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നത് സാധാരണയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ നേരത്തെ തീരുമാനമെടുക്കണം. വാടക,ജീവിത ചെലവ്, ഗതാഗത ചെലവുകള്‍, ട്യൂഷന്‍ ഫീസ് എന്നിവ മുന്‍കൂട്ടി പരിശോധിച്ചു അതിനനുസരിച്ച് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാം.

താമസസൗകര്യം

നിങ്ങള്‍ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് സമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കള്‍ ആരെങ്കിലും ആ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവിടെ താമസിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്.

യാത്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബുക്ക് ചെയ്യുക

പല രാജ്യങ്ങളിലും വിസ അംഗീകാരങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിര്‍ബന്ധിത ആവശ്യകതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട വിമാന യാത്രകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ യാത്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇന്‍ഷുറന്‍സിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ ഭൗതിക പകര്‍പ്പും എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കുക.

സ്മാര്‍ട്ട് ആയി പാക്ക് ചെയ്യാം

ലഗേജ് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ എയര്‍ലൈന്‍ ബാഗേജ് പരിധി പരിഗണിക്കുക പാക്കിങ്ങില്‍ അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക.

ഇതുകൂടാതെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയുന്നതും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നതും വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതിനു മുന്‍പുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്.

 

