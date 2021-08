കോടതികളും ഏകസിവിൽ കോഡും

ജൂഡീഷ്യൽ എത്തിക്‌സിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിധം ഏകസിവിൽ കോഡ് പോലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ അനാവശ്യമായി വലിച്ചുകൊണ്ടു വരുന്ന നടപടികളിൽ നിന്ന് കോടതികൾ വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതാണ്.

