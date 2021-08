വൈദ്യുതി മേഖലക്ക് മരണമണി

കടുത്ത സ്വകാര്യവത്കരണ സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍ക്കിടയിലും വൈദ്യുതി വിതരണ രംഗം മൂലധന കുത്തകകള്‍ക്ക് കീഴ്‌പ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പുതിയ വൈദ്യുതി ബില്‍ നിയമമാകുന്നതോടെ മൂലധന താത്പര്യങ്ങള്‍ വൈദ്യുതി വിതരണ രംഗത്തെ ജനകീയ താത്പര്യങ്ങളെയാകെ ഇല്ലാതാക്കും.

