രാജിക്ക് പിന്നാലെ കര്‍ണാടകയില്‍ യെദ്യൂരപ്പ അനുകൂലികളുടെ പ്രതിഷേധം

Posted on: July 27, 2021 8:50 am | Last updated: July 27, 2021 at 8:50 am