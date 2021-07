ഒരു ദിവസം 4.5 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകി കേരളം; വാക്സിൻ ലഭിച്ചാൽ നല്ല നിലയിൽ നൽകുമെന്ന് തെളിയിച്ചുവെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി

Posted on: July 24, 2021 8:42 pm | Last updated: July 24, 2021 at 8:46 pm