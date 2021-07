രാഹുലിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മൃദു ഹിന്ദുത്വം കൈവിടുന്നതിന്റെ സൂചനയോ? മതനിരപേക്ഷ സമൂഹം ഉറ്റുനോക്കുന്നു

കോണ്‍ഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്‍ മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാടിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് വഴി പാര്‍ട്ടി വട്ടപ്പൂജ്യമാകുമെന്ന് ശശി തരൂര്‍ എം പി നിരന്തരമായി മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു.

Posted on: July 17, 2021 9:40 pm | Last updated: July 17, 2021 at 9:44 pm