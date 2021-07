കേരളമടക്കം ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കൊവിഡ് സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകം; ജാഗ്രത വേണം: പ്രധാന മന്ത്രി

Posted on: July 16, 2021 2:29 pm | Last updated: July 16, 2021 at 3:01 pm