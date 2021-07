ജാതീയത ഇന്ത്യയുടെ ശാപം

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ടെക്‌നോളജി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി യിലെ ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ആന്‍ഡ് സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് (എച്ച് എസ് എസ്) വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫ. വിപിന്‍ പുതിയേടത്ത് സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജിവെച്ചത് അസഹ്യമായ ജാതിവിവേചനത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു.

