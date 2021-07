ബഷീര്‍: സാമ്യമകന്ന സാഹിത്യ ശാഖ

ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ നാവിന്‍തുമ്പിലൂടെ തന്റേതായ ഭാഷാ സാഹിത്യ കൊട്ടാരം തീര്‍ത്ത സുല്‍ത്താന്‍ വിടവാങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ആണ്ട്.

