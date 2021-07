ഇരിക്കൂ, ‘ഉപ്പ’ ഡോക്ടര്‍ അകത്തുണ്ട്…

ഇന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം | ഡോ. ബി. സി റോയ് എന്ന പ്രതിഭാശാലിയായിരുന്ന ഡോക്ടറോടുള്ള ബഹുമാനാര്‍ത്ഥമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ജൂലൈ ഒന്ന് 'ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ' ആയി ആചരിക്കുന്നത്.

Posted on: July 1, 2021 8:35 am | Last updated: July 1, 2021 at 8:35 am