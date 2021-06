124 എ: രാജ്യം അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു

രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മുന്നേറ്റങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ 1870ല്‍ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം നടപ്പാക്കിയതാണ് 124 എ നിയമം. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളില്‍ യാതൊരു പങ്കാളിത്തവുമില്ലാത്ത ആര്‍ എസ് എസ്, ബി ജെ പി പരിവാരങ്ങള്‍ക്ക് 124 എ ആകര്‍ഷണീയമാണ്.

