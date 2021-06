INTERVIEW | സുധാകരന്‍ ശൈലിമാറ്റും; പിണറായിയോടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍ എതിര്‍ത്തവരുടെ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കി: എം എം ഹസ്സന്‍

ഒരു പൈങ്കിളി വാരിക ഇത്തരമൊരു കാര്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയില്‍ ഇരിക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കില്‍ അവഗണിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയില്‍ എത്തിയശേഷം പി ആര്‍ ഏജന്‍സികള്‍ മിനുക്കിയെടുത്ത മുഖം മാറി പൊടുന്നനെ പിണറായിയുടെ പഴയ മുഖം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്.

Posted on: June 20, 2021 4:09 pm | Last updated: June 20, 2021 at 4:17 pm