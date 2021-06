പെരിങ്ങല്‍കുത്ത് അണക്കെട്ടിലെ അധിക ജലം പുറത്തേയ്ക്ക് ഒഴുക്കും; ജാഗ്രതാ നിർദേശം

Posted on: June 16, 2021 6:37 pm | Last updated: June 16, 2021 at 6:37 pm