ഇസ്‌റാഈലിലെ ഭരണമാറ്റവും ഫലസ്തീന്‍ പ്രശ്‌നവും

പുതിയ ഭരണ സഖ്യത്തില്‍ നിന്ന് ഫലസ്തീന്‍ വിഷയത്തില്‍ അല്‍പ്പം അയഞ്ഞ നിലപാടുണ്ടാകുമെന്ന് പലരും പ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. അത്തരമൊരു പ്രതീക്ഷയും കണക്കുകൂട്ടലും വേണ്ടെന്നാണ് ‘പതാകകളുടെ മാര്‍ച്ചി'നു അനുമതി നല്‍കിയ ബെന്നറ്റ് സര്‍ക്കാറിന്റെ നിലപാട് ലോകസമൂഹത്തിനു നല്‍കുന്ന വ്യക്തമായ സൂചന.

