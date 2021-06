തന്നെ കുടുക്കാന്‍ പല നിലക്കും ശ്രമം; ആസിഡൊഴിക്കുമെന്ന് വരെ ഭീഷണി; അതിലൊന്നും തളരില്ല: ഐഷ സുല്‍ത്താന

"തനിക്കെതിരെ പല നിലക്കും ഭീഷണികള്‍ വരുന്നുണ്ട്. നേരിട്ട് ഇതുവരെ ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ തന്റെ കാല് തല്ലിയൊടിക്കും, ആസിഡ് ഒഴിക്കും തുടങ്ങിയ ഭീഷണികള്‍ പലഭാഗത്ത് നിന്നും ഉയരുന്നതായി അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിക്കാരണ് ഈ ഭീഷണികൾക്ക് പിറകിൽ"

Posted on: June 15, 2021 8:10 pm | Last updated: June 15, 2021 at 8:10 pm