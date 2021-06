കോടാലിയുടെ കൈ പിടിച്ചവരാരൊക്കെ?

മുട്ടില്‍ മരംമുറിയില്‍ ആരോപണ വിധേയരായ, വന്‍കിടക്കാരായ സഹോദരങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ പൊലിച്ച കൈക്കൂലിയുടെ കണക്ക് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് കേട്ടു. കൊള്ള നടപ്പാക്കാന്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ കൈക്കൂലി നല്‍കിയവര്‍, കൊള്ളക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കാനുള്ള സര്‍ക്കുലറും ഉത്തരവുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ എത്ര കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും? അത് ആര്‍ക്കൊക്കെയാണ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടാകുക? കൊടിയ കൊള്ള മാത്രമല്ല, അതിന് പിറകില്‍ നടന്ന അഴിമതി കൂടിയാണ് അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്.

Posted on: June 14, 2021 5:00 am | Last updated: June 13, 2021 at 11:41 pm