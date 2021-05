സംസ്ഥാനത്തെ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ പദ്ധതികളിലെ 80:20 എന്ന അനുപാതം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

Posted on: May 28, 2021 4:28 pm | Last updated: May 28, 2021 at 5:36 pm