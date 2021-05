വധശിക്ഷക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് മാപ്പ് പ്രഖ്യാപനം; മകന്റെ കൊലയാളിക്ക് മാപ്പ് നല്‍കിയ സഊദി പൗരന് തബൂക്ക് ഗവര്‍ണറുടെ അനുമോദനം

Posted on: May 27, 2021 12:36 pm | Last updated: May 27, 2021 at 12:36 pm