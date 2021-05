ട്രൈബ്യൂണലുകളെ ഇനി ആര് രക്ഷിക്കും?

ട്രൈബ്യൂണല്‍ റിഫോംസ് ബില്‍ എന്ന പേരില്‍ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ നാലിന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പഴയ തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താന്‍ സൗകര്യമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് പുതിയ തെറ്റുകള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്തുകയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന്റെ വിവാദ ഓര്‍ഡിനന്‍സ്. അത് രാജ്യത്തെ നിയമ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്.

Posted on: May 24, 2021 1:29 pm | Last updated: May 24, 2021 at 1:29 pm