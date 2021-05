ഗംഗയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ മൃതദേഹം പെട്രോളും ടയറും ഉപയോഗിച്ച് സംസ്‌കരിച്ചു; അഞ്ച് പോലീസുകാര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Posted on: May 18, 2021 10:04 pm | Last updated: May 18, 2021 at 10:04 pm