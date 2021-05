ഒരു മണിക്കൂറിനകം കെട്ടിടം ഒഴിയണം; ഇല്ലെങ്കില്‍ തകര്‍ക്കും; അല്‍ജസീറ ചാനലിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇസ്‌റാഈല്‍ സൈന്യം

Posted on: May 15, 2021 5:49 pm | Last updated: May 15, 2021 at 5:49 pm