ജറൂസലമില്‍ തീ പടര്‍ത്തുകയാണ്‌

‘അല്‍അഖ്‌സയുടെ പ്രതിരോധം' ഫലസ്തീന്‍ പോരാട്ടത്തിന്റെ ശക്തമായൊരു അന്തര്‍ധാരയാണ്. ഏരിയല്‍ ഷാരോണിന്റെ കാലത്ത് ഈ പള്ളിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ്‌കോ മാറ്റാനുള്ള നീക്കമാണ് അഞ്ച് കൊല്ലം നീണ്ട 2000മാണ്ടിലെ ഇന്‍തിഫാദക്ക് നിമിത്തമായത്. ആയിരക്കണക്കിന് ഫലസ്തീനികളുടെയും നൂറുകണക്കിന് ഇസ്‌റാഈലികളുടെയും മരണത്തില്‍ കലാശിച്ച ആ പ്രക്ഷോഭ ശൃംഖല ഒരു യാഥാര്‍ഥ്യം ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അല്‍അഖ്‌സക്കു നേരേയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ ഇസ്‌റാഈല്‍ സര്‍ക്കാറിന്റെ ആസൂത്രിത നീക്കമാണ്. ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിഷയത്തില്‍ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികള്‍ അവലംബിച്ച അതേ വൃത്തികെട്ട മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് സയണിസ്റ്റുകളും സ്വീകരിച്ചത്.

Posted on: May 15, 2021 11:27 am | Last updated: May 15, 2021 at 11:34 am