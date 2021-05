സഹാനുഭൂതിയുടെ പെരുന്നാൾ; ജാഗ്രതയുടെയും

രോഗപീഢകളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും വലയുന്നവര്‍ക്ക് സഹായമെത്തിക്കുന്നതിലും പ്രാര്‍ത്ഥനകളില്‍ അവരെ ഓര്‍ക്കുന്നതിലുമാലട്ടെ പെരുന്നാള്‍ സന്തോഷങ്ങള്‍. അഭിമാനത്തോടെയുള്ള നിലനില്‍പ്പിനായി പൊരുതുന്ന ഫലസ്തീനികളെ പ്രത്യേകിച്ചും ദുആകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക.

ചെയര്‍മാന്‍, മഅ്ദിന്‍ അക്കാദമി, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി, കേരള മുസ്്‌ലിം ജമാഅത്ത്

Posted on: May 12, 2021 7:19 pm | Last updated: May 12, 2021 at 7:22 pm