കേരളത്തിൽ രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സീനെടുത്തവർക്കും കൊവിഡ് ബാധയെന്ന് കണ്ടെത്തൽ

Posted on: April 20, 2021 8:14 am | Last updated: April 20, 2021 at 8:16 am