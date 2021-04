സംസ്ഥാനത്തെ അന്തിമ പോളിംഗ് ശതമാനം 74.06; കൂടുതല്‍ കുന്ദമംഗലത്ത്, കുറവ് തിരുവനന്തപുരത്ത്

Posted on: April 10, 2021 4:36 pm | Last updated: April 10, 2021 at 4:36 pm