പിണറായി, ജലീല്‍, സ്പീക്കര്‍, ബിനീഷ് കോടിയേരി എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ മൊഴി നല്‍കാന്‍ ഇ ഡി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് സന്ദീപ് നായര്‍

Posted on: April 5, 2021 3:59 pm | Last updated: April 5, 2021 at 4:00 pm