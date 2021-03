കോടതി പരാമര്‍ശം അനുചിതം

സംവരണ വിഭാഗങ്ങളെ എല്ലാ രംഗത്തും ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും, ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിലുമുള്ളവര്‍ക്ക് ഒരു വിധേനയുമുള്ള വിവേചനവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാത്ത മട്ടില്‍ എല്ലാ മേഖലകളിലും തുല്യ അവസരങ്ങള്‍ ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ജാതി സംവരണം അവസാനിപ്പിക്കല്‍.

