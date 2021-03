അഴുക്കിനോട് ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം

സ്വന്തം ഉപജീവനത്തിനപ്പുറം ഇവര്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പരിസര ശുചിത്വബോധംകൂടി മറ്റുള്ളവരില്‍ വളര്‍ത്തുന്നതാണ്. മഹാമാരികളുടെ ഇക്കാലത്ത് അത് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മള്‍ മനസ്സിലാക്കിയതുമാണ്. ശാന്തേച്ചിയെപ്പോലെ ചിലരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ള മലയാളിയായിരിക്കുന്നത്. ഈ പൊരിവെയിലിലും വാഹനങ്ങള്‍ ചീറിപ്പായുമ്പോഴും വഴിയോരങ്ങളിൽ ഇവർ തിരക്കിട്ട പണിയിലാണ്. വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടുള്ളിടത്തോളം കാലം ഇവര്‍ ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തു കൊണ്ടേയിരിക്കും, നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി.

