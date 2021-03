വിമാനം പറക്കുന്നതിനിടെ എമര്‍ജന്‍സി ഡോര്‍ തുറക്കാന്‍ ശ്രമം; യാത്രക്കാരൻ പിടിയിൽ

Posted on: March 28, 2021 12:11 pm | Last updated: March 28, 2021 at 12:21 pm