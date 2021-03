മദ്യഷാപ്പുകള്‍ വെള്ളിയാഴ്ച അടച്ചിടുമോ? മാംസവിൽപന ശാലകള്‍ക്ക് എതിരായ നീക്കത്തില്‍ ചോദ്യവുമായി ഉവൈസി

Posted on: March 19, 2021 10:14 pm | Last updated: March 19, 2021 at 10:14 pm