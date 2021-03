കല്‍പ്പറ്റയില്‍ ലോറി ഇടിച്ച് വ്യാപാര സമുച്ചയം തകര്‍ന്ന് വീഴാറായ നിലയില്‍; ദേശീയപാതയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു

Posted on: March 15, 2021 10:03 am | Last updated: March 15, 2021 at 10:03 am