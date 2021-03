അതിജാഗ്രതയുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാലം

തങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ വരവറിയിക്കാന്‍ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റ് പാര്‍ട്ടികള്‍ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും എന്നതാണ് വരും നാളുകളില്‍ നമുക്ക് കാണേണ്ടിവരിക. പരമാവധി എല്ലായിടത്തും അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ അവര്‍ എന്തും ചെയ്യും. ഈയൊരു കടന്നുകയറ്റം കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും നല്‍കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം ചെറുതൊന്നുമല്ല.

