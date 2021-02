ആര്‍ട്‌സ് ആന്‍ഡ് സയന്‍സ് കോളജുകളില്‍ 197 പുതുതലമുറ കോഴ്‌സുകള്‍ ആരംഭിച്ചു: മന്ത്രി കെ ടി ജലീല്‍

Posted on: February 20, 2021 6:15 pm | Last updated: February 20, 2021 at 6:15 pm