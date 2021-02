സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ സ്വീകരിച്ച് 93.84 ശതമാനം പേര്‍

Posted on: February 18, 2021 3:49 pm | Last updated: February 18, 2021 at 3:49 pm