നീതിന്യായത്തിലെ പുഴുക്കുത്തുകള്‍

2020 മുതല്‍ ബോംബെ, അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതികളിലെ ന്യായാധിപ നിയമനത്തിനുള്ള നിരവധി പേരുടെ കൊളീജിയം ശിപാര്‍ശകളാണ് കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയത്തിന് മുമ്പില്‍ പരിഗണിക്കാതെ കിടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര്‍ 31 വരെ തീര്‍പ്പാക്കാത്ത 189 നാമനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നറിയുമ്പോഴാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ ഹൈക്കോടതികള്‍ക്ക് നിയമ വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ സമയോചിതം കാര്യക്ഷമമായി തീര്‍പ്പുകല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോകുന്നതിന്റെ കാരണം ബോധ്യമാകുന്നത്.

