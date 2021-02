കോര്‍പറേറ്റ് സൗഹൃദം സമ്പൂര്‍ണം

ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൗണ്ടര്‍ സൈക്ലിക്കല്‍ ബജറ്റാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യ ഇന്ന് കടന്നുപോകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള ക്രിയാത്മകമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ ബജറ്റില്‍ ഇല്ല

