പുതിയ പ്രസിഡന്റിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാതെ ട്രംപ്; ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് ബൈഡന് കുറിപ്പ്

Posted on: January 20, 2021 11:11 pm | Last updated: January 20, 2021 at 11:11 pm