തുമ്പില്ലാത്ത 100 കോടി; ഉത്തരവാദിയാര്?

100 കോടി അപഹരിക്കപ്പെട്ടതില്‍, കോര്‍പറേഷന്റെ നഷ്ടം അധികരിപ്പിക്കും വിധത്തില്‍ ജീവനക്കാരിലെ ചെറുവിഭാഗം നടത്തുന്ന വലിയ ക്രമക്കേടുകളില്‍ ഒരന്വേഷണവും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. നടന്നാല്‍ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമില്ല.

Posted on: January 18, 2021 5:00 am | Last updated: January 17, 2021 at 11:12 pm