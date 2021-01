സൂര്യനില്‍ ഇരട്ട സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍; ഭൂമിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക

Posted on: January 6, 2021 7:31 pm | Last updated: January 6, 2021 at 7:35 pm