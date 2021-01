കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; ഗെയില്‍ പൈപ്പ്‌ ലൈന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് നാടിന് സമര്‍പ്പിക്കും

Posted on: January 5, 2021 7:25 am | Last updated: January 5, 2021 at 9:46 am