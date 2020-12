ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ മേധാവിയുടെ വാക്കുകൾ പ്രസക്തം

പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ ജീവിത രീതിയിലേക്കും ഉത്പാദന രീതികളിലേക്കും മടങ്ങാത്തിടത്തോളം പുതിയ രോഗാവസ്ഥകള്‍ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. രോഗം പടരുമ്പോള്‍ പരിഭ്രമിക്കുക പിന്നെ അവഗണിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രീതി. കൊവിഡ് പോലുള്ള പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ രാജ്യങ്ങളില്ല, ലോകമേ ഉള്ളൂ.

