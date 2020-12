കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനിടെ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച അമ്പിളിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചു; അധികൃതരുടെ ഉറപ്പില്‍ നാട്ടുകാര്‍ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു

Posted on: December 29, 2020 9:06 pm | Last updated: December 29, 2020 at 9:06 pm