കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭം: ദേശമേ, ദില്ലി ചലോ

ഡല്‍ഹിയിലെ കര്‍ഷക സമരം അരി ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല. അരി വാങ്ങി തിന്നുന്നവരുടെ കൂടി കാര്യമാണ്. വിശന്നൊട്ടിയ വയറുമായി ഇന്ത്യന്‍ ജനത ഗുജറാത്ത് മുതലാളിയുടെ ഗോഡൗണുകള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ അന്നച്ചട്ടിയുമായി ഇഴയുന്ന കാലം അത്രയൊന്നും അകലെയല്ലെന്നോര്‍ക്കണം.

Posted on: December 12, 2020 5:39 am | Last updated: December 12, 2020 at 1:42 am