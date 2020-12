കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയില്‍ പ്രണയ വിവാഹിതര്‍ക്കു നേരെ നടന്ന ആക്രമണം; പ്രധാന പ്രതി പിടിയില്‍

Posted on: December 8, 2020 9:07 pm | Last updated: December 8, 2020 at 9:08 pm