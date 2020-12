ജനങ്ങള്‍ക്ക് വൈമുഖ്യം; ശോഷിച്ച പോളിംഗ് ശതമാനത്തിന് വേദിയായി ഹൈദരാബാദ് മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

Posted on: December 1, 2020 9:17 pm | Last updated: December 1, 2020 at 9:17 pm