ഹിസ്ബുള്‍ തലവന്‍ സയ്യിദ് സലാഹുദ്ദീന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 18 പേരെ കേന്ദ്രം ഭീകരരുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി

Posted on: October 27, 2020 9:35 pm | Last updated: October 27, 2020 at 9:35 pm